Copa do Brasil: adversário do Remo perde no Gauchão com gol de ex-azulino

Depois de iniciar a competição vencendo o São José-RS, o Esportivo-ES enfrentou na noite de ontem o Aimoré-RS, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O adversário do Leão Azul acabou derrotado por 2 a 0, gols de Bruno Ferreira e do atacante Neto Baiano, que passou pelo Remo em 2019.

O veterano atacante atuou pelo Leão na Série C e também na Copa Verde. O jogador fez nove partidas com a camisa azulina e marcou cinco gols, terminando como artilheiro do clube na temporada ao lado de Gustavo Ramos.

Neto Baiano com a camisa azulina comemorando um dos gols diante do Atlético-AC, no Baenão. (Oswaldo Forte / O Liberal)

Campanha

No Gauchão o Esportivo ocupa a atualmente a quinta posição com três pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo (7), às 16h, contra o Brasil de Pelotas-RS.

Esportivo x Remo se enfrentam no próximo dia 16, às 20h, no Estádio Montanha dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul (RS). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiebral.com.