Contra o Goiás, atacante do Remo reencontra o ex-clube: 'Importante é sair com a vitória'

Após cumprir suspensão na rodada anterior da Série B, o atacante Victor Andrade volta a jogar pelo Remo justamente contra o ex-clube, o Goiás. Victor jogou no Esmeraldino em 2020, onde fez 17 partidas e marcou quatro gols. Na noite desta terça-feira (10), às 21h30, no Estádio da Serrinha, pela 17ª rodada, a expectativa é que a lei do ex esteja a favor do Leão.

“Todo mundo comenta sobre isso quando vamos jogar contra ex-time. Mas, independentemente de ter lei do ex ou não, o importante é sair com a vitória. Até porque Série B é um campeonato muito equilibrado. Do primeiro ao último. Não tem diferença das outras equipes e vamos entrar com determinação”, comentou o atacante que já marcou um gol em seis jogos disputados pelo Remo.

Segundo Victor Andrade, a atuação do Remo será bem melhor contra o Goiás.

“O jogo contra o Operário foi atípico. Que Estávamos com um a mais e não conseguimos impor nossa intensidade. Foi uma derrota dura para gente, ninguém esperava. Foi abaixo tecnicamente, não conseguimos impor nosso ritmo de jogo, mas vamos voltar com a crescente, impor nosso ritmo contra o Goiás e sair com a vitória”, afirmou.

A partida entre Goiás e Remo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.