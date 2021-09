Contra o Botafogo, Remo busca voltar a vencer após dois jogos na Série B

Contra o Botafogo, o Remo busca voltar a vencer após dois jogos na Série B. A partida que ocorre neste sábado (4), às 19h30, no Estádio Baenão, depois da expectativa para o retorno do público, será sem torcida, enquanto a CBF ainda não decide este tema com os demais clubes.

O goleiro Vinícius comentou sobre a ausência da Nação Azul do Baenão: "Isso sempre desanima. A gente sabe que a nossa torcida é fundamental. Mas a gente entende que, pelo momento em que o mundo vive, isso é necessário. Creio que logo os torcedores vão voltar e ficaremos felizes quando eles estiverem juntos conosco", avaliou o goleiro.

Cuidado especial

Já sobre o adversário, Vinícius sabe bem com quem deve se preocupar. Autor do primeiro gol na vitória de 3 a 0 sobre o Leão no primeiro turno, Chay foi regularizado e vai para a partida deste sábado (4). Vinícius opinou que a equipe deve diminuir os espaços do atacante, além de se comportar como nos jogos importantes na primeira parte do torneio:

"Ele (Chay) tem muita qualidade e é um grande jogador, mas temos que diminuir os espaços. Temos que ter uma marcação justa e firme me cima dele", disse Vinícius. "Temos que fazer aqueles jogos, igual como fizemos contra outras grandes equipes no primeiro turno. Precisamos aumentar o nível de competitividade e fazer um grande jogo", completou o goleiro.

Novidades

Para o duelo, o Remo vai poder contar com retornos importantes. O lateral-direito Thiago Ennes começou a transição no início desta semana, por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e deve ser opção. O zagueiro Fredson e o meia Matheus Oliveira também retornam. Os zagueiros Kevem e Romércio, o lateral-direito Wellington Silva e o meia-atacante Erick Flores e o atacante Lucas Tocantins desfalcam o time.

Botafogo

O Botafogo vem para o duelo com jogadores com ligações com o futebol paraense. O goleiro Douglas Borges, é ex-Remo. O zagueiro Gilvan, o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Rafael Moura, o "He-Man", são ex-Paysandu. Além deles, há o meia Marco Antônio, paraense, natural de Belém.

A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook, YouTube e Instagram de O Liberal.

Ficha técnica

Remo x Botafogo

22ª rodada do Brasileirão Série B

Data: 04/09/2021

Local: Estádio Baenão

Horário: 19h30

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFAGO) e Hugo Savio Xavier Correa (AB/GO)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (CD/PA)

Árbitro de Vídeo: Leone Carvalho Rocha (AB/GO)

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Thiago Ennes (Warley), Rafael Jansen, Fredson e Igor; Uchôa, Lucas Siqueira e Arthur; Matheus Oliveira, Victor Andrade e Felipe Gedoz. Técnico: Felipe Conceição.

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli e Jonathan Silva; Pedro Castro, Barreto, Marco Antônio e Chay; Warley e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira.