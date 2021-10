Conceição exalta elenco do Remo e comenta dificuldades táticas: 'Sabíamos que seria assim'

O Remo precisou suar para conseguir o empate diante do Sampaio Corrêa, fora de casa, pela 27ª rodada da Série B. Muito do resultado e do fraco desempenho azulino, sobretudo na primeira etapa, se deu ao "nó tático" enfrentado por Felipe Conceição. O "ataque de cinco" da equipe maranhense fez o Remo sofrer em grande parte da partida.

Apesar das dificuldades táticas na partida, o treinador do Remo, Felipe Conceição, preferiu exaltar o comprometimento dos jogadores em campo. Segundo ele o Remo teve muita força para a empatar a partida

"Sabíamos que o incio seria de correria e trocação, da gente buscando o gol e eles também. Tivemos uma desatenção e isso mexeu com a gente. Não tava um jogo ruim, acho que mereciamos um empate ainda no primeiro tempo", explica.

No segundo tempo, o Remo conseguiu reparar parte das falhas apresentadas na primeira etapa. A maior delas era a falta de solidez no meio de campo e a inferioridade numérica na defesa. As entradas de Pingo e Matheus Oliveira ajudaram nesse equilíbrio.

Sobre os reservas, que ajudaram a garantir o resultado, Felipe Conceição fez questão de valorizar os jogadores. Segundo ele, as susbtituições foram feitas de acordo com o seguimento da partida.

"Mudamos para aproveitar espaços e ser mais agressivos. Criamos chances na maioria dos jogos. Apenas o tempo vai trazer mais maturidade pro nosso sistema. Eu tenho uma equipe muito forte na Série B e saio feliz com isso", avaliou.

O Remo volta a campo pela Séire B na segunda-feira (4), às 20h, contra o Coritiba, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.