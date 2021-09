Conceição discorda de críticas sobre a inconsistência do Remo na Série B

Vence um jogo, empata outro, perde outro... Assim tem sido a rotina do Remo na Série B do Brasileirão. A equipe paraense ainda não conseguiu engatar uma sequência de vitórias e brigar, efetivamente, pela parte de cima da tabela. Apesar da clara oscilação nos resultados, o treinador azulino, Felipe Conceição, discorda da teoria de que o Remo está inconsistente na Segundona.

"Hoje, muita gente diz que nós temos uma performance irregular. Estamos mantendo um posicionamento no meio da tabela há muito tempo. Saímos de uma zona de rebaixamento, para parte intermediária da tabela e estamos aqui há várias rodadas. Ou seja, dentro da competição, estamos mantendo regularidade", disse o técnico.

De acordo com Conceição, o grande exemplo da "consistência" azulina na Série B é percebida no padrão de jogo. Desde que o treinador assumiu, algumas mudanças pontuais na equipe, como a escalação de Gedoz como falso nove, e as manutenções de Victor Andrade e Erick Flores nas posições de origem, têm tornado o Remo mais competitivo.

"Fazemos um trabalho com objetivo de deixar o Remo preparado para enfrentar qualquer equipe. Confiamos em todos os jogadores e procuramos dar oportunidades pra todos", explicou o treinador.

A grande prova de fogo de Felipe Conceição pelo Remo será neste sábado (4) contra o Botafogo, pela 22ª rodada da competição. O adversário não perde há quatro jogos e está na 4ª posição na tabela, dentro da zona de acesso à Série A do ano que vem.

Felipe disse que sabe do desafio que tem pela frente, mas disse que tem a estratégia necessária para vencer o Botafogo. No entanto, o treinador faz mistério em relação à equipe que deve mandar a campo.

"O time está definido, mas na minha cabeça. Não vou dizer que vai jogar, pra não dar mais ferramentas ao adversário. Lógico que a cada dia a gente observa o treinamento, dando margem para possíveis mudanças, mas a equipe base já está definida"

Remo e Botafogo se enfrentam a partir das 22h, no estádio Baenão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance do Oliberal.com