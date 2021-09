Como mandante, Remo tem vantagem em retrospecto contra o Botafogo

O Remo enfrenta o Botafogo (RJ) no próximo sábado (4), no Baenão. A partida é válida pela 22° rodada da Série B do Brasileiro. Pode-se esperar um jogo difícil para o time azulino, já que o Fogão é um dos favoritos para conseguir o acesso e está no G4. Entretanto, jogando em casa, o Leão tem vantagem.

Foram 12 confrontos oficiais entre Remo e Botafogo (RJ). São cinco vitórias para cada lado e dois empates. A última partida vencida pelo time carioca foi em junho, quando o Fogão venceu a equipe azulina por 3 a 0, com gols de Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro.

Porém, jogando em casa, o Leão leva certa vantagem: dos oitos jogos como mandante, foram quatro triunfos, duas derrotas e dois empates.

Último jogo

Na terceira rodada da Série B, jogando no Estádio Raulino de Oliveira, o Botafogo (RJ) venceu o Remo por 3 a 0. Aquela havia sido a primeira derrota do Leão na Série B. O time azulino não conseguiu jogar um bom futebol. Assim, a equipe carioca dominou a partida.

Remo e Botafogo se enfrentam no próximo sábado (1), às 19h30, no Baenão. A partida tem transmissão lance a lance no site de OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e Youtube de O Liberal.

Confira o histórico dos confrontos

5.05.1966 - Remo 1 x 2 Botafogo - Torneio Pará

24.09.1972 - Remo 1 x 1 Botafogo - Brasileiro-Nacional

10.05.1974 - Remo 2 x 2 Botafogo - Brasileiro-Nacional

10.11.1976 - Remo 2 x 0 Botafogo - Torneio Ministro Ney Braga

21.11.1976 - Remo 1 x 0 Botafogo - Torneio Ministro Ney Braga

24.02.1980 - Remo 1 x 3 Botafogo - Brasileiro-Taça de Ouro

04.04.2001 - Remo 2 x 1 Botafogo - Copa do Brasil

11.04.2001 - Botafogo 1 x 2 Remo - Copa do Brasil

28.06.2003 - Botafogo 3 x 1 Remo - Série B

11.10.2003 - Remo 3 x 2 Botafogo - Série B

18.10.2003 – Botafogo 4 x 1 Remo - Série B

13.06.2021 - Botafogo 3 x 0 Remo Série B