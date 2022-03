Apesar de vantagem contra a Tuna, goleiro do Remo afirma: 'Não podemos jogar para empatar'

Depois da vitória por 2 a 1 na ida, o Remo enfrenta a Tuna pela partida de volta da semifinal do Parazão. Apesar de estar com a vantagem, o goleiro Vinícius não acredita em jogo fácil e morno. Em entrevista coletiva, o jogador descartou que a equipe entrará em campo com o 'regulamento debaixo do braço'.

“A gente não pode ficar jogando atrás, retrancado, por causa de tão pouca vantagem. Sabemos que não tivemos um início bom, da maneira que gostaríamos. Mas conseguimos chegar até a semifinal com um time competitivo, que briga o tempo todo. Temos as nossas limitações, mas trabalhamos procurando superar todas essas limitações. Pretendemos fazer um jogo muito competitivo, brigando o tempo todo. Jogando em casa, diante do nosso torcedor, não podemos jogar para empatar ou recuado”, analisou o goleiro.

Ídolo e titular absoluto do Remo, Vinícius completou 200 jogos com a camisa azulina na partida contra o Caeté, na última terça-feira (23). O arqueiro foi decisivo em vários momentos para o Leão, como na Copa Verde, quando pegou dois pênaltis na final da competição. Sobre a marca, o jogador disse que está feliz e segue motivado dentro do clube.

“Uma marca importante, difícil de ser alcançada nos dias de hoje. Tudo é fruto de muito trabalho, dedicação, de muito empenho e persistência. Então, ficamos felizes por alcançar uma marca expressiva como essa e nos motiva ainda mais. A gente segue muito motivado, com muita ambição dentro do clube de conquistar muitas coisas grandes”, declarou o jogador.

Agenda

Remo e Tuna se enfrentam na nesta terça-feira (29), às 20h, no Baenão. A partida é validade pela semifinal do Parazão. Caso termine empatada, o Leão avança para a final. O jogo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão de Andre Gomes, repórter de esportes de OLiberal.com)