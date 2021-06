Com um desfalque, Vitória-BA treina na Curuzu para enfrentar o Remo na Série B

A equipe do Vitória-BA encara o Remo amanhã (16), no Baenão, mas antes fará o último treino em Belém, hoje, às 16h, na Curuzu. O técnico Ramon Menezes terá um desfalque para o jogo.

O lateral-direito Raul Prata sentiu dores na panturrilha e não viajou com a delegação. Em seu lugar deve entrar Gabriel Inocêncio, que poderá realizar a sua estreia com a camisa rubro-negra. O clube baiano ainda não venceu na Série B e ocupa a 14ª posição com dois pontos.

Remo x Vitória duelam nesta quarta-feira (16), às 16h, no Baenão, em jogo válido pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com