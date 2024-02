Com três mudanças, Ricardo Catalá escala Remo para o Re-Pa deste domingo (4); confira

O Clube do Remo já está escalado para o primeiro Re-Pa da temporada. O técnico Ricardo Catalá montou uma onzena com poucas mudanças em relação aos últimos jogos. As principais foram na defesa, com Vidal no lugar de Thalys, a volta do volante Daniel e a presença de Marco Antônio no ataque. A partida começa a partir das 17 horas, com transmissão em tempo real pelo Lance a Lance de O Liberal.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp