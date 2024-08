Com três mudanças, Remo está escalado para enfrentar o Confiança na Série C

O Remo está escalado para enfrentar o Confiança-SE, na tarde deste sábado (10), às 17h, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 17ª rodada do Brasileiro da Série C. O Leão Azul vem com algumas mudanças em relação ao time que jogou na rodada passada e venceu a Aparecidense-GO.

O técnico Rodrigo Santana promoveu as entradas de Vidal, Pedro Vitor e Rodrigo Alves na equipe azulina, que tenta se manter no G-8 da Série C do campeonato Brasileiro. Uma vitória fora de casa deixa o Leão Azul mais uma rodada dentro da zona de classificação.

Escalação

Marcelo Rangel; Ligger, João Afonso, Bruno Bispo e Vidal; Sávio, bruno Silva, Pavani e Jaderson; Pedro Vitor e Rodrigo Alves.

Confiança x Remo jogam às 17h deste sábado (10), em Aracaju (SE) e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.