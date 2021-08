Com três alterações, Remo é escalado para enfrentar o Confiança-SE

O Remo divulgou, no final da tarde desta terça-feira (17) a escalação da equipe que vai enfrentar o Confiança-SE pela Série B. A partida, que começa a partir das 19h, é válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno do campeonato.

O Leão vem com novidades em relação à equipe que venceu o Vasco. Rafael Jansen entra na zaga no lugar do lesionado Romércio. Marcos Júnior também volta à equipe na vaga de Lucas Siqueira, lesionado. Além disso, Felipe Gedoz vem para o jogo, depois de cumprir suspensão.

Veja a escalação do Remo para o jogo contra o Confiança:

A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com