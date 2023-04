Com time misto, Remo está escalado para duelo contra o Cametá, pelas semis do Parazão

O Remo está escalado para enfrentar o Cametá, pelo duelo de ida das semifinais do Parazão 2023. Para o confronto, Marcelo Cabo mandará a campo um time misto. Confira:

Remo e Cametá se enfrentam a partir das 16h30, no estádio Parque do Bacurau, no nordeste do estado. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.