Com suspeita de covid-19, jogadores podem desfalcar no Remo contra o Ferroviário

Quatro jogadores do Remo estão com suspeita de covid-19 e podem desfalcar o time no jogo contra o Ferroviário, marcado para sábado (17), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 11º rodada da Série C. São eles: zagueiro Gilberto Alemão, os volantes Lucas Siqueira e Julio Rusch e o atacante Gustavo Ermel. A diretoria do Remo não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, os atletas já estão afastados e farão a contraprova para saber se poderão jogar.

A reportagem entrou em contato com o médico do Remo, Jean Klay, que informou que o clube só iria se pronunciar na hora da partida contra o Ferrão.

“Desde a semana passada definimos que essas informações sobre os atletas serão divulgadas de maneira oficial minutos antes da partida”, informou o médico.

RECORRENTE

Se for confirmado, será a terceira semana que o Remo tem resultados positivos para covid-19. Há duas semanas, o zagueiro Fredson teve covid-19 e ficou de fora do Re-Pa. No final de semana passado, o meia Eduardo Ramos e o atacante João Diogo desfalcaram o time no jogo contra o Jacuipense. Mas os três já estão disponíveis para jogar contra o Ferroviário.

Aliás, Fredson deve ser a opção do técnico Paulo Bonamigo para assumir a vaga de Gilberto Alemão, se ele estiver com covid-19.

Eduardo Ramos até falou sobre como foi o período que esteve afastado por causa do covid-19 em coletiva realizada nesta quinta-feira.

