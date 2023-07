Com Ronald como titular, Remo está escalado para enfrentar o Náutico-PE pela Série C

O Remo está escalado para enfrentar o Náutico-PE, pela 14ª rodada da Série C. Para o duelo, o técnico azulino, Ricardo Catalá, realizou uma série de improvisações para suprir os desfalques no time titular.

Sem Diego Guerra (suspenso), Pablo Roberto (negociado com equipe de Portugal), Pedro Vitor (lesionado) e Muriqui (suspenso), o treinador colocou na equipe titular os meias Marcelo e Richard Franco, o atacante Ronald e o zagueiro Ícaro. Confira o time azulino:

Além disso, duas substituições ocorreram, mas por critérios técnicos. Anderson Uchôa, recuperado de lesão, volta ao time titular no lugar de Claudinei. No ataque, Fabinho retoma a titularidade no lugar de Élton.