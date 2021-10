Com retorno na zaga e sem atacante liberado pela diretoria, Remo treina de olho no Brusque

O Remo se reapresentou nesta segunda-feira (11), após a derrota para o Vila Nova-GO, pela Série B do Brasileirão. Agora o Leão foca no Brusque-SC, próximo adversário na competição nacional, em mais um jogo longe de seus domínios. Para esse compromisso em Santa Catarina (SC), o técnico Felipe Conceição terá o retorno de uma peça importante nas últimas partidas.

O comandante do Leão Azul contará com o lateral-esquerdo Marlon, que vem jogando improvisado na zaga e que era o titular da posição. O atleta cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Vila e é uma das opções. Marlon fez as últimas sete partidas como zagueiro e deve retornar ao time, com isso, coloca a dúvida na cabeça do treinador em relação à dupla defensiva, já que Kevem e Rafael Jansen, também estão disponíveis.

Para o jogo contra o quadricolor, o treinador azulino está tranquilo em relação aos cartões, todos estão aptos para entrar em campo, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

A equipe treinou sem a presença de Matheus Oliveira, que vem atuando como titular. O jogador foi liberado pela diretoria azulina para acompanhar o nascimento do seu filho e viajou a São Paulo. De acordo com o clube, ele não está liberado da partida contra o Brusque e deve encontrar a delegação azulina para o jogo.