Com retorno de Thiago Ennes e Dioguinho, Remo está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa

O Clube do Remo está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa, na noite desta terça-feira, no Baenão. As novidades são os retornos do lateral-direito Thiago Ennes e do atacante Dioguinho, conforme era previsto.

Veja a escalação do Leão:

Quem também está escalado é o Sampaio Corrêa, que também tem dois retornos. São eles: o atacante Pimentinha e o zagueiro Joércio.

Veja a escalação do Tricolor:

Mais um dia de luta pela #SérieB. Estamos prontos e vamos batalhar pela vitória #VumboraSampaio pic.twitter.com/98XzmkZT3m — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) June 29, 2021

O jogo Remo x Sampaio Corrêa, válido pela oitava rodada da Série B, inicia às 21h30, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.