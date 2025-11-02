Com retorno de Rangel, Guto escala Remo para enfrentar a Chapecoense; confira as escalações Com os dois times empatados em número de pontos e separados apenas pelos critérios de desempate, o Leão Azul entra em campo com força máxima e apoio da torcida em busca de uma vitória que pode colocá-lo na vice-liderança O Liberal 02.11.25 17h45 Com a volta do goleiro Marcelo Rangel antes do previsto, o técnico Guto Ferreira definiu a equipe do Remo que vai a campo neste domingo (2), às 18h30, no Baenão, para enfrentar a Chapecoense em um confronto decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além do retorno de Rangel, Guto também promoveu a volta de Nathan Camargo, que também estava lesionado. No restante, o treinador manteve a base do time que vem atuando nas últimas partidas. Confira as escalações: Com os dois times empatados em número de pontos e separados apenas pelos critérios de desempate, o Leão Azul entra em campo com força máxima e apoio da torcida em busca de uma vitória que pode colocá-lo na vice-liderança e deixar o acesso ainda mais próximo. A bola rola às 18h30, em um duelo que promete clima de final em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo sérieb COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TUDO PRONTO! Com retorno de Rangel, Guto escala Remo para enfrentar a Chapecoense; confira as escalações Com os dois times empatados em número de pontos e separados apenas pelos critérios de desempate, o Leão Azul entra em campo com força máxima e apoio da torcida em busca de uma vitória que pode colocá-lo na vice-liderança 02.11.25 17h45 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30 CONTAGEM REGRESSIVA Resultados da rodada ajudam o Remo, que se aproxima de liderança e mira título da Série B Além do próprio compromisso deste domingo, o Remo torcia por resultados de outros jogos, que ajudaram o time na luta pelo acesso 01.11.25 19h29 Futebol Clube do Remo avança na reestruturação do CT em Outeiro Diretoria trabalha na reestruturação completa do espaço, que contará com novos campos, academia e áreas modernas para comissão técnica e departamentos 01.11.25 18h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15