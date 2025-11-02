Capa Jornal Amazônia
Com retorno de Rangel, Guto escala Remo para enfrentar a Chapecoense; confira as escalações

Com os dois times empatados em número de pontos e separados apenas pelos critérios de desempate, o Leão Azul entra em campo com força máxima e apoio da torcida em busca de uma vitória que pode colocá-lo na vice-liderança

O Liberal

Com a volta do goleiro Marcelo Rangel antes do previsto, o técnico Guto Ferreira definiu a equipe do Remo que vai a campo neste domingo (2), às 18h30, no Baenão, para enfrentar a Chapecoense em um confronto decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além do retorno de Rangel, Guto também promoveu a volta de Nathan Camargo, que também estava lesionado. No restante, o treinador manteve a base do time que vem atuando nas últimas partidas. Confira as escalações:

Com os dois times empatados em número de pontos e separados apenas pelos critérios de desempate, o Leão Azul entra em campo com força máxima e apoio da torcida em busca de uma vitória que pode colocá-lo na vice-liderança e deixar o acesso ainda mais próximo. A bola rola às 18h30, em um duelo que promete clima de final em Belém.

Com retorno de Rangel, Guto escala Remo para enfrentar a Chapecoense; confira as escalações

Com os dois times empatados em número de pontos e separados apenas pelos critérios de desempate, o Leão Azul entra em campo com força máxima e apoio da torcida em busca de uma vitória que pode colocá-lo na vice-liderança

