Com pizza e hambúrguer, Remo inaugura rede de franquia gastronômica em Belém

O Remo inaugura nesta quinta-feira (7), ás 19h, um novo espaço do clube para o seu torcedor. É o espaço gastronômico “Rei da Amazônia Pizza & Burger”, que fica localizado na Avenida Brás de Aguiar, 821, no bairro de Nazaré, em Belém, bem ao lado da entrada do Ginásio Serra Freire, também de propriedade do Leão Azul.

Com um cardápio variado e tendo a temática toda voltada para a torcida remista, o espaço chega através de um estudo realizado pelo departamento de marketing do Remo, que mapeou pontos da cidade e também região metropolitana, a possibilidade de iniciar algo voltado para o torcedor, com a temática de estádio, de clima de confraternização, segundo o diretor de marketing do Remo, Renan Bezerra.

“Esse projeto já existia, intensificamos os estudos, pesquisas, prospecção de mercado e percebemos que o torcedor queria um espaço assim. Aí teve a pandemia e tivemos que engavetar. Dentro da pesquisa ficou claro que o remista não é só o torcedor de estádio e ele gosta de viver o clube, ser remista é uma filosofia de vida. Nesse projeto remodelamos a situação de loja conceito e agora um espaço gastronômico, em um clima de estádio, tudo feito pelo clube. Lá vamos fazer coletiva, apresentação de atletas, transmissões de jogos, ações de marketing, uma infinidade de experiência, além da valorização da marca aliado à questão financeira”, disse.

O Remo ganha em dobro

O dirigente azulino explicou como era a situação do espaço onde fica o empreendimento e como ficará a questão de aluguel e royalties.

“Era um espaço em que alugávamos, no coração da cidade e ganhávamos em torno de R$4 mil de aluguel. Hoje é diferente, vamos continuar recebendo o valor do aluguel, mas ganharemos também na questão dos royalties, Cada cerveja, água, pizza, hambúrguer que for comprado no local o Remo terá royalties. O torcedor se diverte, confraterniza e ainda contribui com o Remo. Isso dá uma outra dinâmica para o espaço e financeira”, falou.

Vai expandir

Renan Bezerra afirmou que o modelo já é uma realidade dentro do clube e que em breve outros locais poderão fazer parte da rede de parceiros do Remo, convida pessoas que queiram fazer parte do projeto e que o estudo já está totalmente fechado.

“É uma franquia, essa é a primeira unidade e temos alguns pontos mapeados na cidade, além dos shoppings, que são de interesse do clube explorar através da franquia “Rei da Amazônia”. O investidor pode nos procurar no marketing que temos todo o prazer de apresentar o projeto. A ideia não é ficar só em Belém, expandir também na região metropolitana e temos algumas metas traçadas. Nesta sexta já teremos transmissão de jogo no local, contra o Brusque-SC a RemoTV estará lá e a transmissão será feita com convidados, comentarista e será um momento de troca de experiência entes clube e torcida, finalizou.

O espaço será inaugurado hoje, ás 19h e terá a presença especial do goleiro Vinícius e também do volante Anderson Uchôa.