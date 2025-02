Com mudanças no gol, meio e ataque, Remo é escalado para partida contra o Capitão Poço; veja

O Clube do Remo está definido para o jogo desta segunda-feira (3), contra a equipe do Capitão Poço. O técnico Rodrigo Santana optou por montar um time quase alternativo, com pelo menos cinco mudanças em relação ao time que derrotou o Águia de Marabá na rodada anterior.

A primeira delas ocorreu no gol, com a saída de Marcelo Rangel para a entrada de Léo Lang. O motivo alegado pela assessoria do clube foi preservá-lo para a sequência de jogos que se aproxima.

Na lateral-esquerda, Ivan Alvariño assume o posto de Sávio, enquanto, mais a frente, saem Dener e Pedro Castro, e entram Edson Kauã e Jaderson, que deixa o ataque para atuar mais recuado. A frente, por sua vez, vem com Dodô, Pedro Rocha e Felipe Vizeu. Ytalo começa no banco de reservas.

Os dois times jogam a partir das 20 horas, direto do Mangueirão, às 20 horas. Acompanhe todos os detalhes da partida na cobertura Lance a Lance de O Liberal.