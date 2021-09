Com mudanças e estreia, Remo está escalado para visita ao Guarani pela Série B

O Remo visita nesta terça-feira (21) o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, pela Série B, a partir das 16h. O clube já divulgou a escalação e o time do técnico Felipe Conceição vem com mudanças.

O volante Neto Moura faz a estreia no time titular. Enquanto isso, Marlon joga na lateral, com o retorno de Romércio, na zaga. Com Victor Andrade suspenso, Conceição aposta em Lucas Tocantins.

A partida tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com.