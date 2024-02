Com mudanças e estreia no time, Remo é escalado para jogo contra o Tapajós

O Clube do Remo já está escalado para a partida de logo mais, contra a equipe do Tapajós, válida pela terceira rodada atrasada do Parazão 2024. O confronto será a partir das 20 horas, direto do Baenão.

Em relação ao time que perdeu para a Tuna Luso na rodada anterior, o técnico Ricardo Catalá resolveu alterar a formação inicial. Na lateral-esquerda, sai Raimar e entra o estreante Nathan. No meio-campo, o garoto Henrique aparece na vaga ocupada anteriormente por Daniel, da mesma forma que Pavani deixa o time para o lugar de Camilo. O ataque permanece o mesmo.