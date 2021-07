Com modificação no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Coritiba

O Clube do Remo enfrenta o Coritiba, às 19 horas, no Couto Pereira, e com uma modificação no setor ofensivo. Rafinha assume a vaga de Dioguinho no time titular.

Coritiba também está escalado.

A partida Coritiba x Remo, válida pela nona rodada da Série B, terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.