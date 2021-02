Com gol aos 43 minutos do segundo tempo, Remo arranca empate diante do Manaus na semi da Copa Verde

Em partida válida pela semifinal da Copa Verde 2020, o Remo sofreu mas conseguiu empatar diante do Manaus, na Arena da Amazônia, em 1 a 1.

Não foi uma partida de alta qualidade técnica e tática. Longe disso. Mas foi movimentada. Os gols foram assinalados por Diego Rosa e Wellington Silva. O placar equilibrado não gera nenhum tipo de vantagem para a partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira (18), em Belém. O finalista vai decidir o campeonato com o vencedor do duelo entre Brasiliense e Vila Nova-GO.

Após o acesso à Série B, o Leão de Paulo Bonamigo tenta obter um título com status de inédito para a galeria azulina. E segue muito vivo no torneio.

Acompanhe o lance a lance

Primeiro Tempo

Foi um jogo de alternativas ofensivas, embora sem tanta qualidade técnica. Os dois times tiveram momentos ofensivos. Do lado azulino, é bem verdade, porém, que impressionou a desorganização defensiva e a falta de categoria ofensiva - o time desandou a perder gols. Apenas o meio-campo funcionou com regularidade.

O gol inicial

A obrigatoriedade para construir o resultado era do Manaus, que avançou e tentava explorar a dobradinha Gabriel Davis e Vinícius Barba, além dos dois laterais. A tática era simples: explorar as costas dos laterais do Remo.

Aos sete minutos, um lance rápido do Gavião foi bem-sucedido. O time da casa aproveitou um 'clarão' na defesa do Remo, cuja origem foi a lateral-esquerda da defesa azulina. O passe para o meio da área encontrou Diego Rosas, ex-jogador do Paysandu, livre de marcação. Embora desequilibrado, ele chutou e venceu o goleiro Vinícius. 1 a 0.

Com o placar adverso, o Remo resolveu se impor sob os gritos do treinador Paulo Bonamigo. E os lances ofensivos foram surgindo até com certa facilidade. O problema é que Hélio Borges, Wallace e Augusto não conseguiram finalizar com sucesso. Augusto se deslocava, mas não foi efetivo. Situação semelhante aos dos dois companheiros de ataque. Os momentos mais perigosos saíram dos pés de Wallace. O goleiro Rafael interviu de forma positiva.

Segundo Tempo

O Manaus viria com uma tática para avançar a marcação e tentar o segundo gol. No entanto, a estratégia foi prejudicada pelo zagueiro Spice. Já 'premiado' com um cartão amarelo, ele foi expulso após impor força desproporcional em um lance no meio de campo.

Ironicamente, porém, o Gavião cresceu no jogo, explorando o bom toque de bola do lateral Tiago Costa. Aos 12 minutos, Luís Fernando cabeceou, com categoria, venceu Vinícius, contudo, o juiz desmarcou o gol alegando impedimento.

No entanto, os lances seguintes mostraram que o Manaus perdeu fôlego. Recuou quase que intuitivamente. Bonamigo colocou Dioguinho para atuar como ala e dificultar a marcação adversária. Gedoz atuou quase como volante e o Remo passou a criar lances ofensivos. Até os 40 minutos, porém, nenhum tinha sido tão claro. Nos minutos finais, o Remo foi para uma espécie de tudo ou nada.

Tudo igual

Aos 43, Gedoz passou para Lucas Siqueira protagonizar um lance individual e assistir Wallace. O chute parou em Rafael. A sobra, contudo, caiu nos pés de Wellington Silva empurrar para um gol vazio. 1 a 1.

Wellington Silva celebra gol do empate azulino (Igor Normando/Divulgação Remo)

Nos demais momentos, ninguém se arriscou e a definição ficou para a segunda partida em Belém.

Ficha Técnica

Manaus - Rafael, Edvan, Luis Fernando, Spice e Tiago Costa; Vinicius Barba, Márcio Passos, Gabriel Davis (Gilson) e Erivelton (Ramon); Douglas Lima e Diego Rosa (Phillip). Treinador: Luizinho Vieira

Remo - Vinícius, Wellington Silva, Kevem, Jansen e Marlon; Lucas Siqueira, Pingo (Dioguinho) e Gedoz; Hélio Borges, Wallace e Augusto. Treinador: Paulo Bonamigo

Local: Arena da Amazônia, em Manaus.

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Cartões amarelos: Rafael, Spice (M);

Cartões vermelhos: Spice (M)

Gols: Diego Rosa (7 minutos do primeiro tempo); Wellington Silva (43 minutos do segundo tempo)