Com Gedoz títular, Remo é escalado para partida contra o Itupiranga, pelo Parazão

O Remo está escalado para a partida contra o Itupiranga, pela terceira rodada do Campeonato Paraense de 2022. Para o duelo, o técnico Paulo Bonamigo contará com o retorno do meia Felipe Gedoz, recuperado de lesão no tornozelo.

Para a entrada do camisa 10 azulino, deixa a equipe titular o atacante Ronald. Ao contrário das demais partidas, o Leão jogará apenas com dois atacantes. Veja a escalação:

Remo e Itupiranga começa a partir das 16h, no estádio Rosenão, em Parauapebas. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.