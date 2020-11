Com Felipe Gedoz e Eduardo Ramos, Remo está escalado para enfrentar o Belo na Série C

O Remo enfrenta o Botafogo-PB às 20h, no estádio Almeidão, pela Série C. A equipe remista vem com novidades. O técnico Paulo Bonamigo escalou Eduardo Ramos, Felipe Gedoz e Carlos Alberto. O único atacante de oficio é Eron, que ganhou a vaga de titular.

Botafogo-PB x Remo se enfrentam pela 16ª rodada da Série C e a partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.