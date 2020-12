Com fama de 'farrista', Eduardo Ramos sobre o pós-réveillon do Remo: 'No hotel concentrados'

O momento do Remo é de decisão. A poucos passos do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe tem uma final contra o Ypiranga-RS, no domingo (3), às 20h, no Colosso da Lagoa. Um dos destaques do time, o meia Eduardo Ramos comentou sobre a preparação para o desafio, que terá o time concentrado já na sexta-feira (1º).

“Para quem quer conquistar um objetivo, estamos muito focados e não vamos nos escorar em dificuldade de viagem ou algo do tipo. Na sexta vamos permanecer no hotel concentrados, com um dia a mais de descanso também e não será empecilho nenhum. Todas as dificuldades enfrentadas vamos deixar fora de campo, estamos perto e vale muito esse acesso”, comentou.

Por fim, Eduardo deixou sua visão sobre o ano de 2020. Mesmo após a pandemia, o jogador acredita que é possível tirar lições deste período: “Todo mundo perdeu alguém próximo, um ano de aprendizado, de valorização à vida, à saúde, é um ano que ficará marcado e que vou valorizar muito e espero que em 2021 seja um ano bom para toda a torcida remista e o povo brasileiro”