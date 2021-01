O Último Lance recebeu o ex-jogador de Remo e Paysandu Rogério Belém, além do meia-atacante Reis. Realizado no estúdio de OLiberal.com e repercurtiu o primeiro o jogo da final da Série C, entre Remo e Vila Nova-GO. Também abordou os jogos das oitavas de final da Copa Verde que ocorrem nessa semana.

