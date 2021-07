Com estreia de meia-atacante, Remo está escalado para enfrentar o Avaí em jogo atrasado da Série B

O Remo está escalado para enfrentar o Avaí na partida válida ainda pela 5ª rodada da Série B. No jogo atrasado e importante para o Leão Azul, as novidades são a estreia do meia-atacante Matheus Oliveira e, pela primeira vez, o volante Arthur iniciando como titular na competição nacional.

o Avaí também está escalado. O destaque é para o encontro do atacante Vinícius Leite, ex-Paysandu, com o Remo.

A partida começa às 19 horas desta quarta-feira (28) no estádio da Ressacada e com transmissão lance a lance em OLiberal.com.