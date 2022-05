Com entrada de meia, Remo divulga escalação para partida contra o Brasil de Pelotas pela Série C

O Remo divulgou a escalação da equipe que entrará em campo neste sábado (7) contra o Brasil de Pelotas pela quinta rodada da Série C. Entre as novidades da equipe azulina está a entrada do meia Albano, que marcou o gol da vitória da equipe de Belém na última partida, diante do Confiança-SE.

Além disso, Bonamigo promove a escalação de Erick Flores. O meia deve jogar um pouco mais recuado, no lugar do volante Marciel, que está no banco de reservas.

Veja abaixo a escalação do Remo:

Remo e Brasil de Pelotas começa a partir das 19h, no estádio Bento Freitas, no interior do Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.