Com Eduardo Ramos liberado e jovens em transição, Remo continua preparação para jogo decisivo

A vitória no Re-Pa no último fim de semana colocou o Remo em uma situação favorável no quadrangular de acesso da Série C. Mas, apesar da liderança do grupo D, não há nada definido e o grupo se prepara para o jogo decisivo contra o Ypiranga-RS, no domingo (27), às 18h, no Mangueirão.

No treinamento desta quarta (23), no Estádio do Baenão, o técnico azulino Paulo Bonamigo pode contar com o meia Eduardo Ramos. Um dos destaques do Leão, ER10 já havia treinado com bola pouco antes do Re-Pa, porém, foi vetado do clássico pelo departamento médico.

Outra novidade envolvem uma das pérolas da base azulina: o atacante Ronald, que após a se recuperar de uma lesão clavícula, iniciou hoje a transição. O jogador se junta ao também atacante e jovem revelação do Remo Wallace, que já está neste processo, depois de ser tratado por causa de uma pubalgia.

