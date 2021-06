Com dois desfalques, Guarani encara o Remo pela Série B do Brasileiro

Nesta terça (22), às 21h30, no Baenão, Remo x Guarani-SP voltam a se enfrentar, dessa vez pela Série B. O último encontro ocorreu no dia 19 de setembro de 2006, com a vitória azulina, também pela Segunda Divisão. A equipe campineira chega para o jogo embalada pela vitória diante da Ponte Preta-SP, no clássico campineiro. Para o jogo o Bugre terá dois desfalques.

O técnico Daniel Paulista não poderá contar com o meia Régis, que marcou o gol da vitória no clássico diante da Macaca, além do atacante bruno Sávio, ambos cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Andrigo e Matheus Souza devem ser os substitutos.

O Bugre está na quinta colocação com oito pontos conquistados, com duas vitórias e dois empates e já venceu jogando fora do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Remo x Guarani duelam pela sexta rodada da Série B, em Belém, às 21h30. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.