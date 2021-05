Com desfalque na lateral, Remo está escalado para encarar o Castanhal

Remo x Castanhal decidem o terceiro lugar no Parazão e também uma vaga na Copa do Brasil de 2022. O técnico Bonamigo não terá o lateral Wellington Silva na direita, já que ele sofreu uma lesão grau 1 na coxa esquerda e está fora por 15 dias. Em seu lugar entra Thiago Ennes.

Confira a escalação do Remo

Remo x Castanhal jogam às 17h, no Baenão, disputando o terceiro lugar no Baenão e também uma vaga na Copa do Brasil 2022. Quem vencer se garante na competição nacional, em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com