Com cinco mudanças no time, Remo está escalado para enfrentar o Floresta-CE pela Série C

O Leão Azul encara o Floresta-CE às 19h deste domingo, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 11ª rodada da Série C. O Remo entra em campo com várias mudanças no time. O técnico Ricardo Catalá teve que mexer bastante na equipe por questões de suspensões e também contusões.

Uma das mudanças na equipe foi na lateral-esquerda. Kevin, que vem sendo utilizado como titular, foi poupado com dor muscular. O zagueiro Wendel Lomar foi escolhido para entrar na posição, já que Leonan, está machucado e o Remo não possui lateral-esquerdo de ofício para a partida.

Na lateral-direita o jogador Lucas Marques está suspenso com o terceiro amarelo e quem entra no seu lugar é o reserva Lucas Mendes. No meio mais duas mudanças no time. O volante Anderson Uchôa está no Departamento Médico e não viajou, no seu lugar entra Claudinei. Já Pablo Roberto, que está suspenso, deu lugar a Marcelo.

A última mudança no time ocorreu na frente. O atacante Rafael Silva, que foi contratado recentemente e fez apenas um jogoo com a camisa do Remo, teve uma lesão grau 2 na coxa e deu lugar a Fabinho.

Floresta x Remo jogam às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá nas redes sociais do Grupo O Liberal, além da frequência 97,5MHz.