Com ausências e novidades, Remo está escalado para enfrentar o Santa Cruz

O Remo entra em campo às 20 horas desta sexta-feira, no Mangueirão, para enfrentar o Santa Cruz pela 15ª rodada da Série C. A escalação acabou de sair e o time azulino terá quatro desfalques. Além de Tcharlles, que está suspenso, o meia Eduardo Ramos e os atacantes Wallace e Salatiel estão fora do confronto. O departamento médico do Remo informou que Eduardo Ramos está com tendinopatia adutores, Wallace com publagia e Salatiel com dor muscular. Para a vaga deles, entra Gustavo Ermel, Carlos Alberto e Eron.

Confira a escalação do Remo:

O Santa Cruz também está escalado. Confira:

ESCALADO! Vai pra cima deles, tricolor.



👊🏻⚫⚪🔴 pic.twitter.com/bwBrKLKXQF — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 13, 2020

A partida entre Remo e Santa Cruz será transmitida lance a lance em OLiberal.com.