Com a missão de voltar a pontuar na Série B, Remo encara o Goiás na Serrinha

Com a missão de voltar a pontuar na Série B, o Remo encara o Goiás, na noite desta terça-feira (10), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 17ª rodada. Mas esse objetivo não será fácil para o Leão. O Esmeraldino também quer um bom resultado para ganhar “gordura” e continuar dentro do G-4 da competição.

Atualmente, o Goiás é o quarto colocado, com 27 pontos, vem de um empate, fora de casa, com gol marcado pelo ex-Paysandu, Nicolas, e o jogo contra o Remo será o primeiro de dois que terá em casa.

Já o Remo é o 13ª colocado, com 19 pontos, e vem de uma derrota por 1 a 0 e má atuação diante do Operário-PR no Baenão.

Para o jogo, o técnico Felipe Conceição terá o retorno de três jogadores. O atacante Victor Andrade, o meia Erick Flores e o volante Anderson Uchôa. Todos eles são titulares absolutos e podem ajudar o Remo na missão de pontuar fora de casa na Série B.

O técnico Marcelo Cabo pode promover o atacante Nicolas, ex-Paysandu, a titular no Goiás, assim como o meia Dadá Belmonte. Eles entrariam, respectivamente, na vaga de Bruno Mezenga e Miguel Figueira.

Ficha técnica

Goiás x Remo

17ª rodada da Série B

Goiás: Tadeu; Diego, David Duarte, Iago Mendonça e Artur; Breno e Caio Vinícius; Miguel Figueira (Dadá Belmonte), Elvis e Alef Manga; Bruno Mezenga (Nicolas)

Técnico: Marcelo Cabo

Remo: Vinícius; Wellington, Romércio, Rafael Jansen e Igor Fernandes; Uchôa; Matheus Oliveira, Arthur (Lucas Siqueira), Erick Flores e Victor Andrade; Felipe Gedoz

Técnico: Felipe Conceição

Local: Estádio da Serrinha – Goiânia (GO)

Hora: 21h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (AB/MG)

Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva (AB/MG)

Árbitro Assistente 2: Frederico Soares Vilarinho (AB/MG)

Quarto Árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (CD/GO)