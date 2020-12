Com a melhor defesa da Série C, Remo busca dar continuidade à consistência no quadrangular

O Remo estreia neste sábado (12), às 17h, no estádio do Café, no quadrangular de acesso à Série B. O Leão viajou ao Paraná e encara os donos da casa, o Londrina. O LEC terminou na terceira posição do grupo B, com 29 pontos. Agora as duas equipes estão no grupo D do quadrangular final da Série C.

Melhor defesa da competição

Com a melhor defesa geral da competição, o Remo levou apenas 10 gols, com apenas três derrotas, em 18 rodadas da primeira fase da Terceirona. Isso mostra importância e a confiança do goleiro Vinicius, e dos defensores que mais atuaram: Ricardo Luz, Mimica, Rafael Jansen, Marlon, Gilberto Alemão e Fredson.

Consistência

O time do técnico Paulo Bonamigo, apesar de alguns tropeços ao longo do torneio, ficou de fora do G4 apenas na sétima rodada, quando empatou em 0 a 0 com o Botafogo-PB. O que mostra a consistência da equipe ao longo do campeonato.

Resposta em momentos de pressão

Mesmo em períodos em que o grupo foi contestado, os jogadores deram a reposta dentro de campo. Questionados durante o período do técnico Mazola Jr, os atletas emplacaram uma sequência de bons resultados com a chegada de Bonamigo. Quando a equipe estava ameaçada de sair do G4, o Leão fez sua melhor partida no torneio contra o Manaus fora de casa e garantiu a classificação.

A questão é se a equipe irá repetir os mesmos feitos na fase do quadrangular de acesso à Série B do ano que vem. Agora tem os desafios contra os times do grupo D: Paysandu, Ypiranga-RS e Londrina-PR. O primeiro confronto é neste sábado (12), às 17h, contra o LEC, no estádio do Café.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.