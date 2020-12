Fabio Bentes é o único candidato à presidência do Remo

As eleições do Clube do Remo serão realizadas nesta sexta-feira (11), das 8 horas às 20 horas, no ginásio Serra Freire, localizado na sede social, no bairro da Nazaré. Atual presidente e único candidato concorrendo ao pleito, Fabio Bentes, de 43 anos, será reeleito por aclamação e comandará o clube pelos próximos 3 anos. O clube ainda terá dois vice-presidentes, Tonhão Teixeira, que será de operacional, e Marcelo Carneiro, de gestão. A eleição será transmitida lance a lance em OLiberal.com.

A única chapa da eleição do Remo ainda tem Daniel Lavareda como presidente da Assembleia Geral e Luiz Cunha como vice. João Moscoso é o primeiro secretário.

Inicialmente, as eleições para a presidente do clube teriam duas chapas. Mas o Marco Antônio Pina “Magnata” desistiu do pleito. Fabio Bentes falou sobre o fato de ter uma chapa única após anos de eleições bem disputadas.

“Se não houve oposição, é porque entenderam que fizemos o trabalho certo. Mesmo tendo divergência, o que é normal. Mas isso me dá mais força para seguir adiante. E as pessoas entenderam que é momento de manter. Daqui a três anos é outro contexto. Eu não poderei concorrer à reeleição. E outras chapas podem aparecer. E se tivesse outra chapa, eu poderia estar agora em campanha. Mas não teve e agora o foco é 100% no objetivo do clube (subir para a Série B)”, afirmou o atual presidente e candidato à reeleição em entrevista para o Abre Jogo, programa de OLiberal.com.

Na mesma entrevista, ele ainda fez a projeção do que a torcida pode esperar do clube nos próximos três anos.

“Eu pretendo entregar um clube saneado de dívidas trabalhistas. E ainda não mexemos com a dívida civil. Fruto de contratos administrativos do passado. Nessa gestão não fizemos isso. Mas a dívida trabalhista que é mais impactante e rígida temos projeção de até final de 2022 concluir o pagamento. Também pretendo entregar um Baenão funcional, um centro de treinamento. Temos algumas conversas avançadas para o projeto do CT do Remo. Não vamos anunciar nada antes de entregar a iluminação do Baenão”, comentou.

Conselho Deliberativo

Além da confirmar a reeleição de Fabio Bentes, os 2.622 sócios aptos ainda vão eleger os integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. No total, 111 candidatos concorrem as 100 vagas do Condel.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TER-PA) disponibilizou cinco urnas eletrônicas para serem usadas nas eleições do Clube do Remo.