Clube do Remo quer a vitória ou empate para avançar no Parazão. Derrota pode custar a vaga; veja

A oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense deverá decidir o futuro de praticamente todas as equipes que disputam o Parazão. Com exceção do grupo A, onde Paysandu e Águia de Marabá já garantiram vaga, as oito equipes dos grupos B e C ainda têm chance de avançar. Com isso, o Clube do Remo, atual segundo colocado na terceira chave, precisa da vitória ou empate, caso contrário terá que fazer cálculos e torcer contra os adversários diretos, Caeté, Independente e Castanhal.

A matemática que envolve os azulinos pode ser anulada em caso de vitória contra o Águia de Marabá, assim, o Leão Azul alcança os 16 pontos e não pode ser ultrapassado por Independente e Castanhal, que somam 11 e 10 pontos, respectivamente. Em caso de empate, os azulinos podem avançar pelo critério do melhor terceiro colocado, haja vista que os dois melhores têm vaga garantida e o Remo atingiria 14 pontos, a maior pontuação entre todos os terceiros lugares.

Na pior das hipóteses, se os azulinos perderem em casa e Independente e Castanhal venceram, o Leão Azul despenca para a lanterna do grupo, o que os deixaria fora do mata-mata decisivo. Entretanto, esse cenário sequer é pensado pelas bandas do Baenão.

Por hora, os remistas precisam da vitória ou empate, que os dá a garantia de classificação, indiferente a qualquer resultado externo. O técnico Paulo Bonamigo terá o time com praticamente força máxima. A exceção para o domingo é do meia Felipe Gedoz, que está fora de jogo, após o diagnóstico de uma lesão muscular grau três na panturrilha direita.

"O setor de meio-campo é o que me preocupa mais neste momento. É um setor que dá equilíbrio para a equipe. Acho que a organização defensiva nossa está bem sólida mesmo, aproveitamos bem essa semana para fazer um ajuste fino”, avalia o comandante azulino, que tem em seu retrospecto 13 pontos em três vitórias e quatro empates. Todos os jogos da oitava rodada acontecem neste domingo, a partir das 15h30.