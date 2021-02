Clube do Remo lança camisa para a Série B de 2021; veja

A diretoria do Clube do Remo divulgou uma nova camisa para a temporada 2021. O modelo é o primeiro uniforme da coleção “Raizes”, que será usado na temporada 2021, conforme informações azulinas.

O clube produziu um vídeo para divulgar o manto.

A camisa foi batizada de “Soberana”, e apresenta detalhes que remetem ao açaí. Ainda conforme texto divulgado pela assessoria do Remo, a camisa 'tem no conceito a fé, o profano, a guerra, a luta, o índio, o caboclo, a mata, a floresta'.

Nova camisa do Remo lembra o açaí (Divulgação Remo)

Todo o layout foi desenvolvido e desenhado pelo próprio marketing do Rei da Amazônia, por meio do designer Fernando Santiago. A produção é da patrocinadora Kappa. “Queremos mostrar nossas raízes, de um todo, como história, cultura, política, arte, economia, esportes, onde tudo nasce de um princípio, de uma raiz”, explicou o diretor de marketing do Remo, Renan Bezerra.

O torcedor azulino poderá adquirir a nova peça nas lojas do Remo: custa R$229,90 masculina (P ao GG), R$239,90 masculina (Tamanhos especiais 3G e 5G), R$209,90 feminina (P ao GG), R$209,90 juvenil (10 a 14 anos) e R$199,90 infantil (2 a 8 anos).