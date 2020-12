CBF divulga arbitragem para partida entre Ypiranga-RS e Remo

O Remo vai enfrentar novamente o Ypiranga-RS, no próximo domingo (2), às 20h, no estádio do Colosso da Lagoa, em Erechim-RS. O árbitro que vai comandar a partida é Vinicius Furlan, com assistências de Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos de São Paulo.

Vinicius Furlan já apitou dois clássicos “Rei da Amazônia”. Em 2019, apitou o primeiro Re-Pa no primeiro turno da Série C, naquela ocasião o Paysandu venceu por 1 a 0. Já em 2020, Furlan apitou também o primeiro clássico da Terceirona, tendo como vitorioso o Remo pelo placar de 3 a 2.

A partida entre Remo e Ypiranga-RS terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.