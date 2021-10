CBF define datas e horários de Remo x Manaus pela Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu as datas e horários das quartas de finais da Copa Verde 2021, O Remo é um dos três clubes paraenses na competição regional e terá pela frente o Manaus-AM, equipe que já eliminou o Leão em 2018 da própria Copa Verde.

Como o Remo está na disputa da Série B, ajustes foram realizados e as partidas entre Leão x Gavião foram marcadas para o dia 17 de novembro (quarta-feira), em Manaus (AM), às 16h, na Arena da Amazônia. Já o jogo de volta será no dia 24 de novembro (quarta-feira), às 20h30, no Baenão, em Belém.

O Leão Azul tenta o título inédito da Copa Verde. O Remo já chegou a duas finais da competição regional (2015 e 2020) e amargou o vice-campeonato para o Cuiabá-MT e Brasiliense-DF respectivamente. Na segunda fase da Copa Verde, o clube paraense passou pelo Galvez-AC com uma goleada de 9 a 0. O Manaus chegou às quartas de final depois de derrotar o Porto Velho-RO, por 2 a 0.