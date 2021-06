CBF define arbitragem e muda horário da partida entre Coritiba e Remo

O Remo vai encarar o Coritiba-PR nesta sexta-feira (2), às 19h, no estádio Couto Pereira, partida é valida pela nona rodada da Segundona do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para o jogo e modificou o horário da partida.

A modificação foi feita pela própria CBF, a partida que teria inicio às 21h30 da sexta-feira, precisou sofrer alteração de horário por conta do jogo da Seleção Brasileira pela Copa América.

O trio nordestino estará comandando a partida entre o Coxa e o Leão. O arbitro central será Adriano Barros Carneiro (CE), com assistência de Anderson Moreira de Farias (CE) e Oberto da Silva Santos (PB). O quarto árbitro será Luiz Alexandre Fernandes (PR).

Coritiba e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h, no estádio Couto Pereira. O Coxa é o segundo colocado na tabela com 16 pontos, já o Leão é o primeiro na zona do rebaixamento com apenas sete pontos e precisa da vitória para sair do Z4.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com