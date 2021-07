CBF altera data e horário do jogo entre Remo x CSA-AL pela 15ª rodada da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou mais uma alteração de data e, agora também do horário, de Remo x CSA-AL. A partida válida pela 15ª rodada teve mudança pela segunda vez.

Inicialmente marcada para o dia 29 de julho, ela mudou para o dia 30, às 16h30, no Baenão. No entanto, nesta sexta-feira (16), foi realizada mais uma mudança. Agora o jogo será no dia 1º de agosto, domingo, às 18h15, no Baenão. Segundo a CBF, a mudança foi por opção do clube mandante.