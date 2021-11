CBF altera data e hora de jogo do Remo na Copa Verde 2021

A Confederação Brasileria de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (3) a mudança da data da partida entre Manaus e Remo, pelas quartas de final da Copa Verde. De acordo com a entidade, o confronto será realizado no dia 12 de novembro, às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus.

A partida, originalmente, estava marcada para o dia 17 de novembro, às 16h, também na Arena da Amazônia. Segundo a CBF, a mudança ocorreu para compatibilizar a tabela da Copa Verde com os compromissos da equipe azulina na Série b.

A próxima partida do Remo pela Segundona ocorre na sexta-feira (5), às 17h, pela 34ª rodada. O Leão Azul encara o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital do Alagoas. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com