CBF adia jogo de ida entre Manaus e Remo pela semifinal da Copa Verde

Um dia após publicar as datas dos jogos da semifinal da Copa Verde, a Confederação Brasileira de Futebol alterou a partida de ida entre Manaus e Remo. O primeiro jogo estava marcado para sexta-feira (12), às 17 horas, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). No entanto, a entidade comunicou nesta quarta-feira (10) que a partida foi adiada para sábado (13). O horário e o local permanecem os mesmos. A justificativa da CBF para a alteração foi ajuste da tabela.

O Clube do Remo estava esperando a confirmação da data da partida para poder divulgar o dia da viagem, inclusive alterou o horário do treino desta quinta-feira (11). A atividade estava marcada para a tarde e mudou para manhã. O clube viajar para Manaus com dois dias de antecedência, às 17h20 de quinta-feira.

A partida de volta continua marcada para sábado (20), às 16 horas, no Mangueirão. As partidas terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.