Casa cheia! Em 24 horas Remo vende mais de 3 mil ingressos para o jogo contra o Londrina

O Remo anunciou mais uma parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Londrina-PR, marcado para a próxima terça-feira (2), às 19h, no Baenão, pela 33ª rodada da Série B. As vendas iniciaram ontem (29) e em um dia o Leão Azul já vendeu 3 mil ingressos.

O Estádio Baenão está liberado para receber apenas 50% da capacidade, por conta do decreto da Prefeitura de Belém , que limita a capacidade por conta da pandemia de covid-19. Atualmente o Baenão pode receber 6.896 torcedores.

Os ingressos estão à venda nas lojas do Remo nos valores de R$60 arquibancada Avenida Almirante Barroso e R$80 para a arquibancada da Avenida Romulo Maiorana. O clube também está vendendo ingressos solidários, quem doar dois quilos de alimento não perecível, garante 50% de desconto nos bilhetes. Veja onde você pode comprar seu ingresso aqui .

Remo x Londrina se enfrentam no prpiximo dia 2 de novembro, às 19h, no Baenão e a partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.