OUÇA: Narrador de rádio mineira narra gol do Remo e critica Cruzeiro: 'Vexame e vergonha'

A vitória do Remo diante do Cruzeiro-MG por 3 a 1, pela Série B, fez o narrador Pequetito, da Rádio 97,7 FM, de Minas Gerais (MG), narrar o último gol do Remo de uma forma inusitada. Com a situação do time mineiro ruim na competição, o narrador usou palavras “Vexame, vergonha, desrespeito”, falando do momento da Raposa na Série B.

O Cruzeiro ocupa a 14ª posição com 39 pontos e pode ser ultrapassado pela Ponte Preta-SP. Esse é o segundo ano do clube mineiro na Série B. Assim como o Remo, a Raposa ainda corre risco de queda para a Série C.