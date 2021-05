Capitão do Remo avalia o que o time precisa fazer para neutralizar o Atlético-MG: 'Errar menos e ser eficiente'

Capitão do Remo, o volante Lucas Siqueira foi destaque do time azulino na estreia na Série B. Ele marcou dois gols e foi bem ativo na partida contra o CRB-AL, que terminou empatado em 2 a 2, no Rei Pelé, em Maceió. Lucas avaliou o confronto e também os gols marcados.

“É uma característica que eu tenho de tentar pisar na área do adversário para tentar finalizar e dar assistências. Tive duas oportunidades, fiz dois gols e conseguimos o empate. Fato foi que poderíamos ter feito o terceiro gol. Nós estávamos melhor na metade do segundo tempo. E no final saiu o gol de bola parada. Faz parte. A gente não queria. Saiu chateado com o empate por ter tomado gol no finalzinho. Mas Série B é isso. São detalhes que fazem a diferença”, afirmou o jogador que marcou quatro gols e deu quatro assistências em 14 jogos disputados nesta temporada.

A partir de agora o Remo muda o pensamento e se prepara para a terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo contra o Atlético-MG será na quarta-feira (2), às 19 horas, no Baenão. Lucas avaliou a importância da partida.

“Agora vamos virar a chave para a Copa do Brasil. É pensar no atlético mineiro. Não acho que precisamos marcar um jogador específico do adversário. Acho que todos são de qualidade e merece atenção da nossa equipe. Acho que é um excelente nível de jogo e excelente oportunidade de fazer grande exibição e tentar chegar ao equilíbrio na partida e medir forçar com o Atlético Mineiro”, comentou

O capitão azulino ainda enumerou o que é preciso fazer para conseguir um bom resultado em casa e deixar em aberto da decisão para a próxima fase da Copa do Brasil.

“São muitos fatores. Não tem como apostar em um único fator. Partida perfeita, errar menos possível e ser eficiente no ataque. É fazer grande exibição para ir vivo para o jogo de volta. Não tem obrigação de vencer em casa. São dois jogos. É procurar se efetivo. São equipes que dão pouca chance. Tem que ter concentração e ir ao máximo. Fazer partida perfeita para ter vantagem. E deve ser o jogo de erro quase zero. Porque errar contra uma equipe como o Atlético Mineiro pode ser fatal”, avaliou.

O jogo entre Remo e Atlético Mineiro terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.