Campeão com Wallace e Hélio no Remo, atacante cria da base fecha com clube de Portugal

Aos 20 anos, o atacante João Luís, ex-Remo e Paysandu está de clube novo. O jogador que defendeu o Berço e o Benfica de Portugal, vai defender agora o Fafe, clube que disputa a Segunda Divisão portuguesa.

O jogador chega por empréstimo ao novo clube e publicou em seu Instagram: “Novos desafios e mesmas ambições”, postou.

BASE

Pelo Remo o atacante João Luiz foi campeão paraense Sub-17, ao lado de Wallace, Hélio Borges, Pingo e Kevem, hoje todos na equipe profissional do Remo. Além de ter disputado uma Copa São Paulo pelo clube paraense. O jogador também defendeu as cores do Paysandu no início da carreira.

João Luís defendeu o Papão no Sub-15 (Arquivo pessoal)

DE FAMÍLIA

João Luís é irmão de outro atacante que passou pelo Remo, João Victor defendeu as cores do Leão Azul nas temporadas 2016 e 2017 e atualmente está no Feirense, de Portugal.