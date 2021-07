Campanha do Remo como visitante na Série B é inferior a de times rebaixados

Apesar da campanha razoável na Série B 2021, o desempenho do Remo jogando fora de casa é alvo de preocupação. Jogando longe de Belém, o Leão Azul conquistou apenas 5 pontos em 21 disputados. Com apenas uma vitória fora de seus domínios, o aproveitamento azulino fora de casa é inferior ao de equipes rebaixadas em anos anteriores.

A última derrota do Remo fora de casa ocorreu na última quarta-feira (28), contra o Avaí. O Leão perdeu por 1 a 0, com gol de pênalti marcado pelo atacante Júnior Dutra. Com o resultado, a equipe de Belém estacionou na 13º posição da tabela, com 16 pontos.

Do total de pontos conquistados pelo Remo nesta Série B, apenas 5 foram obtidos fora de casa. Em sete jogos fora de Belém, o time azulino acumula uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Isso representa um aproveitamento de 23%.

Esse é o número que assusta. Nas últimas cinco edições de Série B, quase todas as equipes rebaixadas tiveram aproveitamento superior ao do Leão Azul ao final da competição. A única equipe que teve o aproveitamento igual ao do Remo foi o Sampaio Corrêa/MA, lanterna da Série B de 2016.

No entanto, a campanha do Remo em casa tem sido positiva e, por isso, a equipe não está em uma situação mais delicada no campeonato. Foram 7 jogos em casa, sendo 3 vitórias 2 empates e 2 derrotas. Isso representa um aproveitamento de 53%, campanha de time do alto da tabela.

Em relação à próxima partida do Leão pela Série B, o torcedor azulino pode ficar um pouco mais tranquilo. O jogo será em casa, local onde a estatística é um pouco mais favorável. No domingo (1º), às 18h15, o Remo enfrenta o CSA no Baenão. A partida terá acompanhamento em Tempo Real pelo Oliberal.com.